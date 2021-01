Stiri pe aceeasi tema

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei. Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi sub 0 grade Celsius, dar au ajuns și in capitala Moscova. Poliția a facut arestari masive inca de la primele ore.

- Poliția rusa a reținut-o pe Iulia Navalnaia, sotia lui Aleksei Navalnii, opozantul Kremlinului, și el aflat in arest. Iulia Navalnaia participa la un protest neautorizat duminica la Moscova, au declarat susținatorii lui Navalnii pe rețelele de socializare, conform Reuters. OVD-Info, un grup de monitorizare,…

- Sustinatorii lui Alexei Navalnii au iesit din nou duminica in strada, in ciuda avertismentelor din partea politiei, scrie Mediafax, preluand Reuters. Protestele neautorizate au inceput in estul extrem al țarii, la temperaturi mult sub 0 grade Celsius, și vor cuprinde și capitala Moscova.

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca Statele Unite sunt 'profund ingrijorate' in legatura cu liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii, aflat in arest la Moscova, si ca sunt luate in considerare actiuni de raspuns la detentia acestuia, informeaza Reuters. Citește și: NEXT…

- Secretarul de stat Antony Blinken a declarat miercuri ca Statele Unite sunt 'profund ingrijorate' in legatura cu liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii, aflat in arest la Moscova, si ca sunt luate in considerare actiuni de raspuns la detentia acestuia, informeaza Reuters. Foto: (c) SERGEI…

- Un judecator rus a dispus luni ca politicianul de opoziție Alexei Navalnîi sa fie reținut pentru 30 de zile pâna la 15 februarie, a anunțat purtatoarea de cuvânt a politicianului pe Twitter, anunța Reuters și Financial Post.„Instanța l-a arestat pe Navalnîi pentru…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin a fost ridicat de polițiști de pe aeroport duminica, la intoarcerea in Rusia, la cinci luni dupa ce a fost otravit cu un agent neurotoxic, scrie BBC News. Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat duminica Rusia ca l-a arestat pe opozantul Alexei Navalnii…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a acuzat duminica Rusia ca l-a arestat pe opozantul Alexei Navalnii la sosirea la Moscova pentru a-l reduce la tacere, transmite dpa. "Statele Unite condamna ferm decizia Rusiei de a-l aresta pe Alexei Navalnii. Retinem cu ingrijorare serioasa ca…