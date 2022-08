Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite se confrunta cu primele efecte importante ale inflației. Ingrijorați de creșterea prețurilor, cumparatorii americani și-au redus achizițiile de imbracaminte. Asta a determinat comercianții cu amanuntul sa scada prețurile pentru a scapa de stocuri, potrivit Reuters.

- Cipru ar fi incheiat un acord pentru achiziționarea sistemului de aparare aeriana Iron Dome (Cupola de Oțel) de la Israel, iar ințelegerea ofera Statelor Unite o oportunitate unica de a determina Nicosia sa transfere vechile sale sisteme rusești de aparare catre Ucraina, scrie Forbes.

- Aproximativ 2,5 milioane de persoane primesc tichete pentru achiziția de produse alimentare și mese calde in valoare de aproximativ de 3 miliarde de lei. Din pacate cu atatea scumpiri, banii nu ajung nici pentru doua saptamani, cu atat mai puțin doua luni, așa cum se primesc tichetele. Am facut și noi…

- Primele efecte ale vizitei Nataliei Gavrilița sunt vizibile, americanii au fost informați ca in R. Moldova exista probleme uriașe cu corupția. Chiar daca aceasta scrisoare are un rol simbolic, Ambasada din R. Moldova informand administrația Biden despre evoluțiile interne, ea este graitoare pentru obsesia…

- Fructele si legumele proaspete sunt un lux pentru multi romani. Asa ca, atunci cand merg la piata, aleg produse care stau pe tarabe de cateva zile si au pretul la jumatate. Comerciantii se plang ca puterea de cumparare a scazut, iar marfa lor ajunge de multe ori la gunoi.Comerciantii fac tot posibilul…

- O lege a statului New York referitoare la portul armelor a fost invalidata joi, 23 iunie, de Curtea Suprema a Statelor Unite. Astfel, instanta a decis ca americanii au dreptul sa iasa inarmati din locuinte, potrivit AFP. Decizia Curtii, adoptata cu o majoritate de sase judecatori din noua, toti conservatori,…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a venit și el cu un nou raspuns dat avertismentelor cu evidența tenta de amenințare lansate de Moscova legat de decizia președintelui Joe Biden de a furniza Ucrainei arme mai performanțe, necesare in lupta cu invadatorii ruși. Ucraina, a dat ”asigurari” Statelor…

- In timp ce in Europa razboiul dintre Rusia si Ucraina continua, cu foarte mici sperante de reinstaurare a pacii, Statele Unite se implica intr-un nou conflict. Presedintele taiwanez, in fata amenintarilor Chinei, a anuntat ca se bazeaza pe o cooperare intre armata din Taiwan si Garda Nationala americana.…