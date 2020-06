Americanii, în stradă cu sutele de mii! Proteste de solidaritate în Australia, Marea Britanie, Germania, Belgia și Franța Zeci de mii de oameni s-au adunat, sambata, la Washington, la ceea ce se așteapta a fi cea mai mare mobilizare de la inceputul protestelor dupa moartea lui George Floyd. Manifestații au fost și in alte orașe din SUA, iar in lume mii de oameni au scandat mesaje impotriva rasismului in Australia, Marea Britanie, Germania, Belgia și Franța, in ciuda restricțiilor impuse de coronavirus. Totodata, cei doi polițiști din Buffalo care l-au trantit la pamant pe barbatul de 75 de ani au pledat ”nevinovat” in fața tribunalului. Pe baricadele impozante ridicate in fata resedintei presedintelui Donald Trump… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

