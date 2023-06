Stiri pe aceeasi tema

- China a semnat un acord secret cu Administratia din Cuba pentru construirea unui complex de interceptare a comunicatiilor pe teritoriul cubanez, o actiune care constituie o noua provocare geopolitica la adresa Statele Unite, afirma oficiali americani citati de publicatia The Wall Street Journal.Instalarea…

- El a mai spus ca Statele Unite vor respecta limitele pentru arme nucleare stabilite in tratatul New START pana la expirarea acestuia, in 2026, daca Rusia va face acelasi lucru, relateaza News.ro.Oficialul american a facut aceste remarci intr-un discurs prin care a incercat sa convinga Moscova si Beijingul…

- Circa 20 de șefi de agenții de spionaj, inclusiv din Statele Unite și China, au participat la o reuniune secreta desfașurata in marja summitului de securitate Shangri-La Dialogue, organizat in acest weekend in Singapore, relateaza Reuters, citand cinci surse apropiate dosarului.

- China a respins solicitarea Statelor Unite pentru o intalnire intre șefii apararii celor doua tari in marja unui forum anual de securitate din Singapore ce va avea loc la sfarsitul saptamanii viitoare, a scris, luni, publicatia americana Wall Street Journal (WSJ), informeaza Rador."Pe parcursul noptii,…

- . Autoritatile chineze au interogat, la sfarsitul lui aprilie, angajati ai gigantului american in domeniul consultantei strategice si gestiunii Bain & Company, la Shanghai. Cu o luna mai inainte, compania americana de audit Mintz Group a anuntat arestarea a cinci angajati locali si inchiderea biroului…

- Doua articole succesive, același subiect abordat – iminența unui razboi cu China, pentru care Statele Unite nu sunt pregatite. Poate ca US Army nu este pregatita sa lupte cu Armata de Eliberare a Poporului, așa o fi, dar macar poporul american e „upgradat”, pus in tema de catre Wall Street Journal,…

- China pare ca si-a schimbat politica privind armele nucleare. Beijingul menține pentru prima data cel puțin un submarin cu rachete balistice nucleare in permanența pe mare, anunta Pentagonul. Evaluarea privind armata chineza a aratat ca flota chineza de șase submarine cu rachete balistice din clasa…

- Americanii s-au intins mai mult decat le-a permis plapuma și abia acum incep sa-și dea seama de asta. In Ucraina, razboiul proxy dus cu Rusia nu are (inca) rezultatul așteptat – distrugerea macar economica a Moscovei, daca nu și militara, iar in Pacific, China da semnale ca se pregatește sa tranșeze…