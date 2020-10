Departamentul de Comerț al Statelor Unite ale Americii au stabilit un tarif antidumping pentru tablele produse in Romania, tarif care se ridica la 83,9%, conform unui comunicat al Alro Slatina, producator de table ce sunt exportate in SUA. Alro anunța, printr-un comunicat trimis catre BVB, ca iși va apara cu fermitate poziția in fața autoritaților americane. Societatea anunta ca, in ceea ce priveste plangerea pentru stabilirea de tarife antidumping pentru anumite produse din aluminiu provenind din 18 tari, printre care si Romania, primita de Comisia de Comert International a Statelor Unite, hotararea…