- Ministerul turc de Externe a precizat ca sancțiunile sunt "inexplicabile", precizare facuta dupa ce Washingtonul a respins in mod repetat oferta Ankarei de a alcatui o echipa de lucru comuna.Turcia a cerut aliatului sau din cadrul NATO sa-și revizuiasca decizia "nejusta" care va afecta relațiile bilaterale,…

- Turcia condamna ca "nedrepte" sanctiunile impuse de Statele Unite pentru achizitionarea sistemului rus de aparare antiaeriana S-400, transmite DPA. Turcia va "lua masurile necesare impotriva acestei decizii" si nu se va abtine de la represalii la momentul potrivit, a declarat Ministerul de…

- Statele Unite au impus sanctiuni Presedintiei Industriilor de Aparare din Turcia (SSB) pentru achizitionarea de catre Ankara a sistemului rus de aparare antiaeriana S-400, a anuntat luni Departamentul de Stat, conform DPA. Ankara a intrat in posesia armelor anul trecut, pe fondul avertismentelor…

- Administratia Donald Trump a anuntat, luni dupa-amiaza, sanctiuni impotriva Turciei, stat aliat in cadrul NATO, din cauza deciziei Ankarei de achizitionare a sistemelor antiaeriene ruse S-400, potrivit Mediafax.

- Lira turceasca a coborât joi la un minim istoric, dolarul fiind cumparat la Istanbul la 7,942 lire pe unitate, pe fondul tensiunilor cu Statele Unite legate de achizitia de sisteme de aparare antiaeriana din Rusia, transmite CNBC, citata de news.ro. Moneda turceasca s-a depreciat semnificativ…

- Armenia a acuzat luni Turcia ca a furnizat sprijin militar direct Azerbaidjanului in confruntarea dintre cele doua foste republici sovietice in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza Reuters citata de Agerpres. Ministerul de Externe armean a transmis intr-un comunicat ca Turcia are o "prezenta…