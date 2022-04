Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul american al justitiei, Merrick Garland, a declarat marti ca ar sustine o eventuala initiativa pentru a permite ca averi confiscate oligarhilor rusi sa fie livrate "direct" Ucrainei, tara devastata de razboi, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Procurorul General al Ucrainei, Irina Venediktova, a dezvaluit, intr-un interviu exclusiv pentru corespondentul Antena 3 in Ucraina, Ana-Maria Roman, ca cetatenii ucraineni trebuie sa primeasca averile oligarhilor rusi si pe cele ale criminalilor de razbo

- O femeie a intrat in direct, in timpul celui mai important jurnal de știri al televiziunii de stat ruse Canal Unu cu mesaje impotriva razboiului și a cenzurii. In timpul transmisiunii in direct a principalului jurnal de știri „Vremea” de pe Canal Unu rusesc, o tanara a intrat timp de cateva secunde…

- Rusii instariti incearca sa isi transfere o parte din averile lor din Europa in Dubai, in incercarea de a scapa de sancțiunile occidentale impuse Rusiei in urma invadarii Ucrainei, au declarat pentru Reuters mai multe surse financiare si juridice.

- Rusii instariti incearca sa-si transfere o parte din averi din Europa in Dubai, in incercarea de a-si proteja activele de inasprirea sanctiunilor occidentale impuse Rusiei in urma invadarii Ucrainei, au declarat pentru Reuters surse financiare si juridice.

- Razboiul din Ucraina continua sa fie in atenția lumii intregi, la o saptamana de la inceputul conflictului care a facut ca un numar mare de ucraineni sa lase in urma casele și agoniseala de-o viața in cautare de adapost din calea bombardamentelor. La fel sunt in prim-plan și sancțiunile la adresa Rusiei.…

- Rusia a anuntat astazi, 26 februarie, ca isi inchide spatiul aerian pentru companiile aeriene din Romania. Țara noastra a luat o decizie similara astazi, in urma agresiunii Rusiei asupra Ucrainei. Autoritatea Aeronautica Civila Romana a inchis, incepand cu ora 15.00, spatiul aerian al Romaniei pentru…

- NATO a anuntat pentru marti o reuniune de urgenta cu cele 30 de state membre ale Aliantei si cu reprezentantul Ucrainei, dupa recunoasterea de catre Rusia a celor doua provincii separatiste din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, transmite AFP, preluata de Agerpres.