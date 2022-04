Stiri pe aceeasi tema

- Cați fotbaliști din Ucraina au venit deja in Romania. Drama ce se deruleaza in Ucraina din cauza razboiului declanșat de Rusia se rasfrange și asupra fotbalului și fotbaliștilor din țara vecina. Campionatul ucrainean a fost suspendat, mulți jucatori fiind deja aduși in țara noastra cu sprijinul FRF,…

- Problemele intre voluntari doritori sa ajute refugiații ucraineni și autoritați nu au intarziat sa apara. In Gara de Nord din București voluntarii reclama faptul ca oamenii doritori sa ajute care ajung acolo au ramas fara mancare și medicamente dupa ce departamentul pentru situații de urgența și prefectura…

- Prestigiosul ziar The New York Times a deschis editia de luni, 14 martie 2022, cu o fotografie emotionanta cu o familie de refugiati aflata la Suceava, realizand si un amplu articol despre refugiatii gazduiti la hotelul omului de afaceri Stefan Mandachi.

- Partida Romilor Pro-Europa informeata joi, 10 martie, ca 33 de refugiați romi din Odessa, 22 de copii si 11 femei, care au ajuns miercuri seara in Gara de Nord, au fost preluati si ajutati de voluntari romi ai asociatiei. In Gara de Nord, refugiații au fost preluați din trenurile cu care au venit de…

- Refugiatii din Ucraina continua sa vina in Romania Foto: Radio Cluj RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Refugiatii din Ucraina continua sa vina în România, fugind din calea razboiului. Aproximativ 160.000 de oameni au venit la noi, din tara vecina, de la începutul conflictului…

- Drama prin care trec milioane de ucraineni nu a lasat Romania indiferenta, iar solidaritatea de care țara noastra a dat dovada este remarcabila. Romanii au reacționat rapid și s-au mobilizat, astfel incat, sa vina in ajutorul celor din țara vecina, care s-au vazut goniți din propriile case de un razboi…

- Zalauanul Kiss Tibor a plecat sambata dimineata in jurul orei 2:00 spre vama Sighet pentru a ajuta refugiatii din Ucraina, dupa ora 4:30 au fost cateva persoane care au avut curajul sa intre in masina lui dupa ce au vorbit in limba engelza si au inteles ca romanii sunt acolo sa ajute. Tibor ne-a declarat,…

- Cetatenii ucraineni care ajung pe teritoriul Romaniei au dreptul de a accesa toate tipurile de servicii medicale pe perioada sederii in tara noastra, iar in cazul celor care doresc sa obtina statutul de refugiat se aplica prevederile legale specifice in vigoare, a declarat ministrul Sanatatii, Alexandru…