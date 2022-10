Stiri pe aceeasi tema

- Romania si-ar putea majora Produsul Intern Brut cu 10% pana in 2050, generand 575 de miliarde de euro aditional de-a lungul acestei perioade. Acest lucru se va putea intampla prin cresterea economiilor si redirectionarea acestora catre investitii profitabile, potrivit unei analize realizate de o companie…

- Romanii si-au adaptat comportamentul financiar in contextul cresterii accelerate a inflatiei, a preturilor si a tarifelor la utilitati din ultimele luni, aproape jumatate dintre ei (47%) reducandu-si cheltuielile. 64% dintre romani declara ca au fost afectați de inflație, iar 38% cred ca situația lor…

- Critici dure din partea lui Cozmin Gușa dupa ce organizatorii Moldova Business Week 2022 au omis voit neinvitarea Asociației Investitorilor Romani (AIR) la acest eveniment. Gușa susține ca in timp ce vin le București și cer și gratis din partea Romaniei gaze, energie electrica și alte produse, conducatorii…

Cristian Popa, membru al Consiliului de Administratie al BNR, a declarat intr-un interviu pentru Europa Libera ca ratele romanilor vor crește cu certitudine.

- - Piața imobiliara din Dubai este in plina expansiune, cu o creștere cu 61,7% a numarului de tranzacții imobiliare in 2022 fața de 2021. Romanii au cumparat apartamente de 75 milioane euro de la dezvoltatorul Sobha din Dubai in primele 7 luni din acest an. In contextul inflaționist și geopolitic…

- Programul de tabere "ARC", aflat la cea de a XIII -a editie, s-a incheiat sambata la muzeul Cetatea Neamt, peste 1.200 de elevi, studenti si tineri din 18 state, atat din comunitatile istorice, cat si din diaspora, redescoperind Romania prin intermediul atelierelor de limba romana, geografie, istorie,…

- BCR a inregistrat un profit net de 1,042 miliarde de lei (210,7 milioane de euro) in primul semestru din acest an, in crestere cu 50,9% fata de 690,8 milioane de lei (140,9 milioane de euro) in S1 2021, datorita unei performante operative imbunatatite, sustinuta de continuarea cresterii puternice…

Nu exista renuntari la vacante din partea turistilor romani pentru tarile afectate de incendii, au anuntat vineri reprezentantii Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT).