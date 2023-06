Stiri pe aceeasi tema

- Aceasta noua instalatie, care urmeaza sa fie construita la Wroclaw (sud-est), va fi consacrata asamblarii si testarii unor smiconductori, avand in vedere ”cererea anticipata” in urmatorii ani, anunta Intel. Intel is investing in a geographically balanced supply chain. ​ ​Investments in Poland and Europe…

- Prim-ministrul Mateusz Morawiecki a salutat momentul, declarand ca este „incantat sa extinda rolul Poloniei in lanțul global de aprovizionare cu semiconductori”. Varșovia nu a precizat ce subvenții a oferit Intel, scriu Reuters și Financial Times.Intel va construi o fabrica de asamblare și testare a…

- Intel a anuntat vineri ca va investi pana la 4,6 miliarde de dolari intr-o noua fabrica de semiconductori si o facilitate de testare in apropiere de Wroclaw, Polonia, care ar urma sa devina operationala in 2027, ca parte a planului de investitii din Europa de 88 miliarde de dolari, pentru a-si majora…

- Negocierile finale vor avea loc in acest weekend, a informat ziarul, directorul general al Intel, Pat Geisinger, si reprezentantii guvernului urmand sa semneze un acord luni, la Berlin. Intel si Ministerul Economiei nu au fost imediat disponibile pentru comentarii in afara orelor de lucru. Fondurile…

- ”Nu mai sunt bani disponibili in buget. Incercam sa consolidam bugetul chiar acum, nu sa-l extindem”, a spus Lindner, intr-un interviu. Compania urma sa primeasca sprijin guvernamental in valoare de 6,8 miliarde de euro pentru fabrica sa de semiconductori din Germania. Cu toate acestea, din cauza costurilor…

- Doi producatori de baterii pentru vehicule electrice planuiesc sa cheltuie aproximativ 10 miliarde de euro pentru fabrici din Europa, dupa ce Europa a relaxat regulile privind ajutorul de stat pentru proiectele din industria ecologica in incercarea de a castiga cursa de subventii cu SUA, transmite Reuters.Ambele…

- Uniunea Europeana a ajuns la un acord privind un plan de 43 miliarde de euro (47 miliarde de dolari) pentru a extinde industria de semiconductori, in incercarea de a prinde din urma Statele Unite si Asia. Comisia Europeana, statele membre UE si parlamentarii europeni au negociat de marti dimineata la…

- ”Grupul BA Glass, producator european de ambalaje din sticla si singurul producator de recipiente de acest tip din Romania ce deserveste industria alimentara si a bauturilor, anunta inceputul unui nou ciclu investitional in Romania, la sase ani de la achizitia fabricii din Bucuresti. In urmatorii 5…