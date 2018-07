Stiri pe aceeasi tema

- Citeste si: Salariul mediu din industrie se apropie de 2.500 de lei net pe luna Romania se afla pe primul loc in Europa la cresterea costului orar cu forta de munca, urmata de Letonia si Ungaria Peste 287.000 de romani cu varste cuprinse intre 18 si 24 de ani nici nu studiaza, nici nu lucreaza, potrivit…

- Compania a avut in 2017 o cifra de afaceri de 401 mil. lei, in crestere cu 3,6%. Grupul de firme Agricola din Bacau, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata carnii, are anual un buget de 8 milioane de euro pentru investitii in facilitatile de productie. Grupul bugeteaza 1 milion de…

- ♦ Grupul german IKB iese de pe piata romaneasca dupa zece ani ♦ Tranzactia cu BNP Paribas urmeaza sa se finalizeze in al treilea trimestru din 2018. Grupul bancar german IKB care detine la nivel local compania de leasing financiar cu acelasi nume, a ajuns la o intelegere cu…

- ♦ La finalul lunii martie, Alpha Bank avea un stoc de credite brute in valoare de 2,6 miliarde de euro, cu circa 7% mai putin decat la finalul lunii martie 2017. ♦ Depozi­tele din portofoliul Alpha Bank au urcat cu peste 17%, pana la 2 miliarde de euro ♦ Banca avea la finalul lunii martie…

- Peter Ferluga, directorul comercial al De’Longhi Romania: „Vrem sa fim peste tot. Discutam cu mai multi parteneri, cu unii deja am semnat, cu altii inca negociem“. Grupul italian De’Longhi, o afacere de familie cu o istorie de peste un secol, a intrat pe piata locala initial prin preluarea…

- ♦ Grupul italian de utilitati Enel a terminat primul trimestru al anului cu venituri de 298 de milioane de euro pe piata din Romania, profitul EBITDA (inainte de dobanzi, impozite, deprecieri si amortizari – n. red.) fiind de 45 de milioane de euro ♦ Odata cu liberalizarea pietei, Enel, care…

- In Romania, salariile directorilor generali din industria hoteliera de prim rang sunt considerate mici in alte industrii. Spre exemplu, un director general al unui hotel de dimensiuni mari are un salariu de aproximativ 4.000 de euro per luna. Acest salariu este considerat ca fiind de nivel minim in…

- Polonezii de la Credit Value In­vest­ments (CVI), companie de „private debt“ care a cumparat obliga­tiuni lan­sate de dezvoltatorul imobiliar Impact, au investitii alocate pentru anul acesta de pana la 200 de milioane de euro pentru Romania si spun ca in prezent sunt aproape de a finaliza cea de-a…