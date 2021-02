Producatorul de mașini electrice Fisker Inc va colabora cu Foxconn, furnizorul Apple, pentru a produce peste 250.000 de vehicule pe an incepand cu sfarșitul anului 2023. Acordul, denumit in cod „Project PEAR” (n. red. – Personal Electric Automotive Revolution, Proiect Para in romana), privește piețele la nivel global, inclusiv America de Nord, Europa, China și India, a spus Fisker. Foxconn, principalul producator de iPhone și-a intensificat interesul pentru vehiculele electrice (EV) in ultimul an, anunțand acorduri cu producatorul chinez de mașini electrice Byton și producatorii de automobile…