Munchen, capitala sportului european

Orașul bavarez găzduiește, în perioada 10-21 august, Campionatele Europene Multisport. Sub sloganul "Under one Roof", timp de 10 zile, la Munchen, vor avea loc Campionate Europene la 9 discipline sportive, respectiv atletism, canotaj, canoe, gimnastică artistică, cățărare, volei pe plajă, tenis de masă, ciclism și triatlon. La… [citeste mai departe]