Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Securitate al ONU a tinut marti un moment de reculegere in memoria victimelor atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001 din SUA, informeaza Xinhua. "Dupa 17 ani, doare la fel de tare ca in ziua in care s-a intamplat", a declarat ambasadoarea SUA la Natiunile Unite, Nikki Haley. Haley,…

- Presedintele american, Donald Trump, va comemora implinirea a 17 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001 in Pennsylvania, pe un camp unde s-a prabușit unul din avioanele deturnate de teroriști, in timp ce vicepresedintele Mike Pence va merge la Pentagon, informeaza agenția The Associated Press,…

- Americanii comemoreaza marti 17 ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 prin ceremonii de omagiere sobre, proiecte de voluntariat si un nou monument dedicat victimelor, informeaza Associated Press in pagina sa electronica. Mii de rude ale victimelor, supravietuitori si salvatori…

- Astazi, Statele Unite ale Americii comemoreaza 17 ani de la cea mai neagra zi din istoria contemporana. Mii de oameni se vor aduna la New York City, Washington D.C. si in Pennsylvania pentru a le aduce un omagiu...

- Presedintele american, Donald Trump, va comemora implinirea a 17 ani de la atentatele din 11 septembrie 2001 in Pennsylvania, pe un camp unde s-a prabusit unul din avioanele deturnate de teroristi, in timp ce vicepresedintele Mike Pence va merge la Pentagon, informeaza agentia The Associated Pre

- Sunt 17 ani de la atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001, din Statele Unite.Aproape 3.000 de oameni printre care 5 romani au murit dupa ce teroristi afiliati retelei teroriste al Qaeda au deturnat 4 avioane de pasageri.Doua aeronave au lovit in plin turnurile gemene din New York, iar altul s…

- Americanii comemoreaza atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 prin ceremonii solemne, proiecte ale voluntarilor si un nou monument dedicat victimelor, scrie Associated Press. Mii de rude, supravietuitori, salvatori sunt asteptati sa fie prezenti la ceremonia de marti de la World Trade Center…

- Teroristul belgian, Salah Abdeslam, a declarat in fața unui judecator ca atacurile teroriste comise la Paris in 2015 nu au legatura cu stilul de viața al occidentalilor ci este un mod de a se apara, scrie presa franceza citata de Agerpres. Abdeslam este singurul supraviețuitor din gruparea terorista…