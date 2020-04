Americanii cer în stradă redeschiderea economiei: mii de oameni au protestat pentru a patra zi consecutiv în numeroase state americane Americanii cer in strada redeschiderea economiei: mii de oameni au protestat pentru a patra zi consecutiv in numeroase state americane. Președintele Donald Trump, care a anuntat un plan pentru redeschiderea economiei, ii sprijina pe protestatari, anunța MEDIAFAX. SUA sunt tara cea mai afectata de pandemia de coronavirus, cu aproape 800.000 de cazuri si peste 42.000 de morti. Speriati mai mult de iminenta criza financiara, decat de pandemia de coronavirus, americanii sunt din ce in ce mai greu de tinut in case. In numeroase state americane, mii de oameni au iesit din nou in strada… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

