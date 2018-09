Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat vineri ca au rechemat ambasadorii din Republica Dominicana, El Salvador si Panama, in urma deciziei celor trei tari de a nu mai recunoaste independenta Taiwanului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Statele Unite au rechemat vineri pentru consultari trei dintre reprezentantii lor diplomatici in America Latina, dupa ce tarile respective si-au schimbat pozitia in legatura cu Taiwanul, relateaza AFP. Departamentul de Stat a facut cunoscut intr-un comunicat ca a rechemat la Washington ambasadorii americani…

- Statele Unite iși intimideaza chiar și proprii sai aliați, a declarat Mohammad Javad Zarif, ministrul iranian de Externe, in cursul vizitei sale in Turcia, in contextul tensiunilor intre Ankara și Washington privind detenția unui pastor creștin american, informeaza agenția de știri Reuters, potrivit…

- El Salvador rupe relațiile diplomatice cu Taiwan in favoarea unor noi legaturi diplomatice cu administrația de la Beijing. Taiwanul pierde astfel al treilea aliat diplomatic in decursul acestui an, scrie agenția de presa Reuters.

- O delegatie de oficiali turci va merge peste doua zile la Washington pentru a discuta in legatura cu disputele existente intre SUA si Turcia, ambele fiind membre ale NATO, a informat marti CNN Turk, citand surse diplomatice, relateaza Reuters. Relatiile dintre Statele Unite si Turcia s-au inrautatit,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, au anuntat miercuri ca au ajuns la un acord privind relatiile comerciale dintre SUA si UE, informeaza agentiile de presa internationale. Donald Trump l-a primit pe Jean-Claude Juncker la Casa Alba, unde…

- Cluburile Everton si DC United au confirmat joi transferul lui Wayne Rooney la clubul de fotbal din Statele Unite, in MLS, cu cateva ore inainte de sosirea atacantului englez la Washington. Clubul din Premier League, unde a jucat Rooney anul trecut, a fost primul care a anuntat pe pagina sa de internet…

- Viceprim-ministrul Ana Birchall va participa, in perioada 20-22 iunie a.c., la Summit-ul SelectUSA, la invitatia organizatorilor, Administratia SUA. Evenimentul va avea loc in Statele Unite ale Americii, la Washington D.C. Reuniunea reprezinta cel mai important eveniment dedicat investitiilor organizat…