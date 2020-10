Americanii bogaţi se grăbesc să îşi schimbe planurile de administrare a averilor, îngrijoraţi că Biden va mări taxele pe moşteniri dacă va ajunge preşedinte Cea mai mare ingrijorare este ca administratia de la Casa Alba si Congresul vor fi maturate de ”un val albastru” adus de victoriile democratiilor, care i-ar acorda lui Biden puterea de a propune si adopta un plan amplu de reforme fiscale. Bogatii sunt ingrijorati in mod special ca o exceptie care le permite sa lase mostenire pana la 11,58 de milioane de dolari fara sa taxe pe active sau pe cadouri ar putea fi desfiintata inainte de termenul de expirare al acesteia, in 2025. Democratii vor sa mareasca taxele pe mosteniri la ”norma istorica”, potrivit platformei partidului. Asta ar insemna reducerea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

