Primul din cele cateva transporturi din pachetul de asistenta de securitate in valoare de 200 milioane de dolari acordat de Statele Unite armatei ucrainene, autorizat in decembrie de presedintele Joe Biden, a sosit la Kiev, a anuntat sambata ambasada americana, potrivit Reuters. ‘Donatia, constand in 90 de tone de asistenta letala de securitate si care include munitie pentru aparatorii din prima linie ai Ucrainei, demonstreaza angajamentul puternic al Statelor Unite fata de dreptul suveran al Ucrainei la autoaparare’, se arata intr-o postare pe Facebook a ambasadei americane. Un avion cargo a…