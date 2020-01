Trupele americane de la baza aeriana Al-Asad din Irak știau ca urmeaza un atac iranian cu doua ore și jumatate inainte de lansarea acestuia și au avut timp suficient sa se ascunda in buncare, transmite corespondentul CNN care a vizitat locul dupa atac.Datorita informațiilor pe care le-au primit, potrivit unor surse, de la autoritațile irakiene, majoritatea trupelor americane au avut timp sa paraseasca baza militara sau sa se adaposteasca in buncare inainte de lansarea atacurilor cu rachete. Atacul a durat in jur de doua ore, vizand doar zoneleamericane ale bazei aeriene, ceea ce reprezinta un…