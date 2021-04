Este al doilea trimestru consecutiv in care veniturile Huawei au avut o evolutie negativa, determinata de problemele diviziei de consum a grupului, care include smartphone-urile si alte dispozitive. Huawei nu a mai putut sa livreze telefoane dotate cu sistemul de operare Android al Google din 2019, din cauza sanctiunilor americane. Livrarile de smartphone-uri ale Huawei au scazut cu 41% in trimestrul patru din 2020. Compania a vandut anul trecut bradul de smartphone-uri ieftine Honor unui consortiu de investitori. In 2019, grupul Huawei a fost adaugat la o lista neagra din SUA numita Lista entitatilor,…