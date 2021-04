Oferta publica inițiala de 1,3 miliarde de dolari pe piața bursiera a producatorului de software de automatizare UiPath Inc. a avut o recompensa neobișnuit de bogata pentru unul dintre primii susținatori ai companiei inființate in Romania, scrie Bloomberg. Compania americana Accel, care a ajutat in trecut la lansarea unor firme precum Facebook și Dropbox, a inceput ziua de miercuri cu un pachet de acțiuni cu o valoare de 5,9 miliarde de dolari pe baza prețurilui de listare a titlurilor UiPath. Americanii, caștig imens Datele oficiale arata ca s-au vandut o mica parte dintre acțiuni insa a fost…