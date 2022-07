Oficialii americani au recuperat ceea ce pare a fi un ou Faberge de pe un iaht confiscat de la un oligarh rus in Fiji, a anunțat recent procurorul general adjunct al SUA. Daca oul-bijuterie este autentic, ar fi unul dintre puținele ramase in lume și ar valora milioane de dolari, relateaza CNN. Iahtul Amadea in […] The post Americanii au gasit un ou Faberge pe iahtul confiscat de la un oligarh rus. Daca e autentic, ar valora milioane de dolari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .