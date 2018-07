Americanii au detectat activitate noua la fabrica de rachete nucleare a Coreei de Nord

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciile de spionaj din USA au detectat semne care par sa indice ca regimul din Coreea de Nord ar fabrica una sau doua noi rachete balistice intercontinentale, relateaza cotidianul Washington Post, citand oficiali americani neidentificati, potrivit agentiei de stiri Reuters. Oficialii…

- Coreea de Nord continua constructiile la fabrica la care au fost produse primele rachete balistice intercontinentale ale tarii capabile sa ajunga in SUA, in pofida negocierilor privind programul sau nuclear, scrie The Guardian potrivit News.ro . Satelitii americani au fotografii si imagini in infrarosu…

- Noua plecare din echipa lui Donald Trump: secretarul general adjunct al Casei Albe, care a jucat un rol central in organizarea intalnirii din Singapore intre presedintele american si liderul nord-coreean Kim Jong Un, va parasi Casa Alba, informeaza AFP si Reuters. Joe Hagin, 62 de ani, care a lucrat…

- Daca intalnirea cu Donald Trump din 12 iunie, la Singapore, va fi un succes, liderul nord-coreean Kim Jong Un ar putea fi invitat in Statele Unite, a declarat joi presedintele american, citat de Reuters si DPA. Trump l-a primit joi la Casa Alba pe premierul japonez Shinzo Abe, inaintea summitului G7…

- Casa Alba a anuntat luni ca intalnirea presedintelui Statelor Unite, Donald Trump, cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, va avea loc in Singapore pe 12 iunie, la ora locala 09.00, informeaza Reuters. AGERPRES/(AS - editor: Marius Hosu)

- Un oficial nord-coreean de rang inalt a fost primit vineri la Casa Alba de presedintele Donald Trump, caruia i-a inmanat o scrisoare de la Kim Jong Un, relateaza Reuters. Realizarea intalnirii dintre Trump si Kim - planificata initial pe 12 iunie, in Singapore - ar putea depinde de continutul scrisorii,…

- Un colaborator de prim rang al liderului nord-coreean Kim Jong Un a ajuns luni noapte la Singapore, informeaza marti canalul japonez NHK, un nou semn ca organizarea summitului cu presedintele american Donald Trump merge inainte, relateaza Reuters, scrie agerpres.ro. Kim Chang Son, care este…