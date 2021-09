Ministrul american al apararii, Lloyd Austin, a prezentat scuze pentru eroarea fortelor americane de la Kabul, produsa cu putin timp inaintea retragerii si in urma careia si-au pierdut viata zece civili. Printre victime se afla sapte copii. Fortele armate americane au spus ca tinta initiala a atacului cu drona a fost un vehicul despre care […] The post Americanii au dat-o in bara: au ucis 10 civili, printre care 7 copii, apoi si-au cerut scuze! (VIDEO) first appeared on Ziarul National .