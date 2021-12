Americanii au autorizat un tratament preventiv împotriva COVID-19 Prima terapie cu anticorpi autorizata in SUA pentru a preveni simptomele COVID-19 inainte de expunerea la virus ofera in același timp protecție de lunga durata cu o singura doza, arata studiile AstraZeneca. Medicamentul Evusheld (cunoscut și ca AZD7442) – o combinație de anticorpi cu acțiune prelungita – a fost autorizat pentru utilizare in caz de urgența in SUA pentru profilaxia (prevenirea) pre-expunere a COVID-19. Evusheld este o combinație de doi anticorpi monoclonali cu acțiune prelungita și este singura terapie cu anticorpi monoclonali autorizata in SUA pentru profilaxia pre-expunere la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

