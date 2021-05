Cea de-a 94-a gala a premiilor Oscar va avea loc pe 27 martie 2022, data initial anuntata fiind 27 februarie, scrie Variety.

Anuntata la prestigiosul Dolby Theatre din Hollywood, eligibilitatea premiilor va reveni la formatul sau standard.

Pentru ca o productie sa se califice la categoria "cel mai bun film" va trebui sa fie lansata intre 1 martie si 31 decembrie.

Din cauza pandemiei de Covid-19, Academia a facut schimbari de eligibilitate anul trecut, extinzand-o pana la 28 februarie 2021, filme precum "Judas and the Black Messiah" si "The United States vs. Billie Holiday"…