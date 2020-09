Stiri pe aceeasi tema

- Un copil cu autism a fost grav ranit de un ofițer de poliție din Salt Lake City, un caz care a alimentat controversa privind abuzurile poliției din Statele Unite, scrie AFP.Linden Cameron, în vârsta de 13 ani, suferea un atac de panica și furie, iar mama lui, Golda Barton, a sunat…

- Germania a deschis o investigatie dupa aparitia unui video in care se vede cum un politist a imobilizat un minor punandu-i genunchiul pe gat, intr-un mod asemanator cazului afro-americanului George Floyd, a carui moarte prin sufocare in timp ce se afla in custodia politiei din Minneapolis a provocat…

- Presedintele american Donald Trump minimalizeaza violentele politiei vizand comunitatea afro-americana intr-un interviu acordat postului CBS News, in care sustine ca politia ucide mai multe persoane albe decat de culoare in Statele Unite, relateaza Reuters.

- Atentat in Afganistan. Un atacator sinucigas taliban a detonat miercuri un vehicul militar incarcat cu explozivi in apropierea resedintei guvernatorului provincial si a sediului politiei din provincia afgana Kandahar, ucigand cel putin trei persoane, transmite Reuters, citat de Agerpres. „In…

- Seful diplomatiei americane Mike Pompeo ii avertizeaza pe talibani sa nu comita atacuri vizand americani, anunta Departamentul de Stat, in contextul in care scandalul primelor ruse ia amploare in Statele Unite, relateaza AFP.Secretarul de Stat Mike Pompeo a participat la o ”videoconferinta…

- Trei noi simptome ale infectarii cu noul coronavirus au fost recunoscute de Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, informeaza digi24.ro.Pe lista oficiala, care cuprindea opt poziții, au fost adaugate nasul curgator ori congestionat, greața și diareea.

- Montari de marca din repertoriul Teatrului National ''I.L.Caragiale'' din Bucuresti vor putea fi urmarite de spectatorii americani, gratie unui parteneriat cu Institutul Cultural Roman din New York, primul spectacol - "Doua loturi" - urmand a fi difuzat sambata. "Din dorinta de a veni…