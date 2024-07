Stiri pe aceeasi tema

- Multimiliardarul Elon Musk intentioneaza sa doneze 45 de milioane de dolari pe luna unui grup de sustinere a campaniei electorale a lui Donald Trump pentru presedintia Statelor Unite, scrie luni cotidianul Wall Street Journal, citat de AFP.

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat ieri „profund socata” de tentativa de asasinare a lui Donald Trump in timpul unui miting electoral in Statele Unite, relateaza AFP, citata de Agerpres. „Sunt profund socata de impuscaturile care au avut loc in timpul unui miting de campanie…

- Fostul presedinte Donald Trump a fost vizat de o tentativa de asasinare la un miting din Pennsylvania. Trump nu este singurul presedinte sau fost presedinte ce a scapat unui astfel de gest de violenta politica.

- Cutremur politic in Statele Unite. Se cere retragerea actualului presedinte Joe Biden din cursa pentru Casa Alba dupa confruntarea dezastruoasa cu Donald Trump de noaptea trecuta. Liderul de la Casa Alba si-a gasit cu greu cuvintele, a parut dezorientat si si-a pierdut sirul gandurilor in mai multe…

- Susținatorii președintelui american Joe Biden au sperat ca dezbaterea de joi seara va șterge temerile ca acesta, in varsta de 81 de ani, este prea batran pentru un nou mandat, insa vocea sa ragușita și prestația sa pe alocuri ezitanta in fața rivalului republican Donald Trump au facut contrariul, informeaza…

- Condamnarea lui Donald Trump de catre juriul din New York a declanșat reacții diverse. In timp ce adeversarii sai au sarbatorit, susținatorii sai s-au mobilizat iar donațiile pentru campania electorala au explodat. Donald Trump a anuntat ca va face apel la verdictul condamnarii sale: „Daca imi pot…

