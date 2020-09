American Independent Film Festival vine la Sibiu (25-27 septembrie)

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de spectatori imbarcati in barci sau hidrobiciclete au participat sambata seara la prima proiectie de film din cadrul Astra Film Festival De la Sibiu, o premiera in Romania. Seara s-a incheiat la Targul de tara cu un concert Suie Paparude, relateaza News.ro.”Premiera la Astra Film…

- Proiecțiile din cadrul programului Valuri AFF vor avea loc cu casa inchisaMaine incepe Astra Film Festival 2020, cu o Gala de deschidere in care actorul Marius Manole va prezenta principalele puncte de atracție ale celei de-a 27-a ediții a Festivalului și cu un concert de nopți mari al trupei Subcarpați.…

- Proiecțiile din cadrul programului Valuri AFF vor avea loc cu casa inchisa. Maine incepe Astra Film Festival 2020, cu o Gala de deschidere in care actorul Marius Manole va prezenta principalele puncte de atracție ale celei de-a 27-a ediții a Festivalului și cu un concert de nopți mari al trupei Subcarpați.…

- Double Bill Benh Zeitlin și doua intalniri online cu regizorul nominalizat la Oscar pentru „Beasts of The Southern Wild” Intre 14 și 20 septembrie, American Independent Film Festival revine cu cea de-a patra ediție și prezinta o selecție de filme independente americane recente, lansate in…

- Cea de-a patra editie a American Independent Film Festival va avea loc intre 14 si 20 septembrie si va prezenta o selectie de filme independente americane recente, lansate in festivaluri ca Sundance, Cannes, New York, Tribeca, Telluride, Venetia, Toronto alaturi de proiectii speciale si intalniri online…

- Organizat anul acesta exclusiv in aer liber, TIFF Sibiu (27-30 august) le propune sibienilor, la cea de-a 14-a ediție, sa descopere o selecție de filme care au cucerit publicul și au caștigat trofee importante...

- ANONIMUL IIFF are loc intre 12-16 august, la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii, și reunește in program 26 de filme: competițiile de scurtmetraj romanesc (9 titluri) și internațional (10 titluri), plus șapte producții de lungmetraj de ficțiune și documentar. Numarul maximum de participanți pentru fiecare…

- Academia Forțelor Terestre din Sibiu aniverseaza, la 1 iulie, 100 de ani de existenta a invatamantului militar romanesc la Sibiu. Cu acest prilej , in Piața Mare din centrul istoric al orașului vor fi proiectate imagini reprezentative din istoria de un secol a Academiei. Proiecțiile vor avea loc pe…