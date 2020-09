Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a patra editie a American Independent Film Festival va avea loc intre 14 si 20 septembrie si va prezenta o selectie de filme independente americane recente, lansate in festivaluri ca Sundance, Cannes, New York, Tribeca, Telluride, Venetia, Toronto alaturi de proiectii speciale si intalniri online…

- Formular online pentru turiștii romani care calatoresc in Belgia Românii care calatoresc în Belgia în scop turistic sunt obligați sa completeze anterior intrarii pe teritoriul belgian un formular online de identificare în care trebuie sa furnizeze date de contact și locurile…

- Festivalurile de Film de la Venetia, New York, Toronto si Telluride, care se vor desfasura in septembrie, vor impartasi difuzarea filmului "Nomadland", avand-o ca protagonista si producatoare pe actrita americana Frances McDormand, au informat luni organizatorii Mostrei intr-un comunicat citat de…

- Actrita Ludivine Sagnier, regizorii Cristi Puiu si Christian Petzold, scriitorul Nicola Lagioia, regizoarele Joanna Hogg si Veronika Franz, vor alcatui juriul celei de-a 77-a editii a Festivalului International de Film de la Venetia, prezidat de actrita australiana Cate Blanchett, informeaza Agerpres.Organizatorii…

- Specialiștii au demonstrat ca in unele zone din New York s-a inregistrat o rata de imunitate ridicata in fața Covid-19, de aproape 70%. Specialiștii au demonstrat ca in unele zone din New York s-a inregistrat o rata de imunitate ridicata in fața Covid-19, de aproape 70%. Aceasta descoperire ii determina…

- Festivalurile de Film de la Venetia, New York, Toronto si Telluride, care se desfasoara in septembrie, au decis ca nu vor rivaliza anul acesta, ci dimpotriva, vor colabora activ in beneficiul industriei cinematografice, grav afectata de pandemia de coronavirus, relateaza miercuri EFE. …

- Astazi, 4 iulie 2020, americanii sarbatoresc Ziua Americii, adica 244 de ani de la adoptarea Declarației de Independența, dar celebrarea va fi diferita fața de alți ani, a notat BBC.Pentru americani, sarbatorirea zilei de 4 Iulie, Ziua Americii, vine de obicei cu respectarea unor tradiții și ritualuri.…

- Tenismanul Novak Djokovic, numarul 1 ATP , considera ca sunt extreme si imposibile conditiile sanitare impuse la US Open. Turneul este programat cu incepere din data de 24 august la New York, in zona cea mai afectata de coronavirus din SUA. Djokovic a declarat pentru un canal de televiziune din Serbia…