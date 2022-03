America vorbește despre interzicerea importurilor de petrol din Rusia Președintele american Joe Biden nu exclude nimic in privinta unei interziceri a importurilor de petrol din Rusia. Biden face aceasta declaratie dupa ce a impus deja o serie de sanctiuni economice Rusiei, din cauza invaziei ruse a Ucrainei, de la inchiderea spatiului aerian american la sanctiuni dure vizand Banca centrala rusa. Insa sanctuni vizand hidrocarburi – cea mai esentiala resursa a economiei ruse – sunt cerute sus si tare de catre conservatorii americani. Este vorba despre sanctiuni simbolice puternice si fara ca Statele Unite sa nu le poata depasi consecintele, in contextul in care America… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

