Stiri pe aceeasi tema

- Schimburile comerciale ale Chinei cu Rusia au atins anul trecut un nivel record de 1.280 de miliarde de yuani (190 de miliarde de dolari), a anuntat vineri Guvernul de la Beijing, intr-un moment in care importurile Rusiei din Uniunea Europeana au scazut semnificativ ca urmare a sanctiunilor impuse Moscovei…

- Exporturile au avansat anul trecut cu 12,9%, pana la 254,2 miliarde de dolari,in timp ce importurile au crescut cu 34,3%, pana la 364,4 miliarde de dolari. In decembrie, deficitul comercial s-a marit cu 52% fata de anul anterior, pana la 10,381 miliarde dolari. Exporturile au crescut luna trecuta cu…

- Șeful diplomației chineze, Wang Yi, a declarat, marți, care vor fi prioritațile sale in 2023. El spune ca intenționeaza sa imbunatațeasca relațiile Chinei și cu Statele Unite, dar și cu Rusia, in ciuda animozitații crescute intre Kremlin și Occident dupa invazia lui Putin in Ucraina. Oficialul chinez…

- Cel putin 38 de persoane au murit din cauza vremii extreme din ultimele zile din Statele Unite ale Americii si Canada, informeaza bbc.com. Potrivit oficialilor, 34 de persoane au decedat in SUA, ceea mai afectata zona fiind ca a orasului Buffalo. In Canada au murit patru oameni, dupa ce un autobuz…

- 84 la suta din moldoveni considera ca Republica Moldova are relații bune și foarte bune cu Romania. Pe locul doi in topul aprecierilor, cu o diferența de doar 2%, se poziționeaza Uniunea Europeana, locul trei fiind ocupat de Ucraina cu aproape 80%, arata datele unui sondaj, facut public astazi, 9 decembrie,…

- Moment cheie? Trei miliarde de dolari (plus inca alte 50 de milioane) investiți de Statele Unite centrala atomo-nucleara de la Cernavoda, chiar in ziua alegerilor pentru congresul american. Retehnologizarea Reactorului 1 și construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavoda, finanțate prin Exim-ul Statelor…

- Prezența BMW in Statele Unite ale Americii este mai mult decat semnificativa. In prezent, constructorul german are aici uzina din Spartanburg, Carolina de Sud, unde produce 11 modele: X3, X4, X5, X6, X7, patru modele BMW M și doua modele plug-in hybrid. Tot aici va fi asamblat și noul XM, incepand cu…

- Importurile de combustibili fosili din Rusia realizate de țarile Uniunii Europene de la inceputul invaziei din Ucraina au ajuns la valori colosale, constituind cu adevarat o ”finanțare” a razboiului. Germania, Turcia, Țarile de Jos și Italia au platit Moscovei cele mai mari sume din Europa, care a bagat…