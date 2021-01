America sub asediu Urmarile unei politici inconștiente, in care a fost incurajata o politica stupida a corectitudinii politice care a condus la rupturi aproape iremediabile in societatea americana, se vad in aceasta seara in America. Democrații, care au promovat aceste politici absurde, republicanii care l-au inventat pe politicianul Trump, sunt la fel de vinovați de acest spectacol grotesc din inima unor state “unite”, locul “inimii” democrației mondiale. Indiferent de turnura ulterioara a evenimentelor, spectacolul salbatic de la Washington demonstreaza cat de scurt este drumul de la democrație la anarhie. Și… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

