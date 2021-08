Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat astazi, 12 august 2021, Hotararea numarul 59 prin care se propune modificarea HCNSU nr. 43 din 01.07.2021 privind aprobarea listei țarilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza carora se stabilesc acestea, precum și a regulilor…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Vezi AICI LISTA completa a statelor/ țarilor din zona roșie, galbena și verde Comitetul Național pentru Situații…

- CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Turcia, SUA și Muntenegru trec in zona roșie, in timp ce Olanda și Malta trec in zona galbena.

- CNSU a actualizat lista țarilor considerate de Romania a fi cu risc epidemiologic ridicat. Țari ca Franța sau Islanda au intrat pe lista roșie, iar țari ca Turcia sau Muntenegru au intrat din zona verde, in zona galbena.

- CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Franța și Islanda trec in zona roșie, in timp ce Turcia și Muntenegru intra in zona galbena. Noua lista va intra in vigoare incepand de duminica. Principalele…

- Lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat s-a actualizat! In acest sens, Franța, Islanda și Thailanda intra din nou in zona roșie, pe cand Turcia sau Maroc vor fi prezente iar pe lista galbena a țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Iata care este lista completa cu țarile care se afla in zona galbena,…

- CNSU a publicat noua lista a țarilor cu risc epidemiologic, pe coduri de culori – roșu, galben și verde, in funcție de incidența cazurilor de COVID-19. Franța și Islanda trec in zona roșie, in timp ce Turcia și Muntenegru intra in zona galbena. Noua lista va intra in vigoare incepand de duminica.

- Guvernul a actualizat, vineri, lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat introducand și lista rosie a statelor cu risc epidemiologic. Cei care vin din aceste zone nu stau in carantina daca sunt vaccinati. Cipru, Maldive, Turcia, Franța, Belgia sau India se afla in zona roșie, iar persoanele care vin…