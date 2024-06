America se pregătește de schimbarea lui Joe Biden. Posibili succesori Schimbarea lui Joe Biden Performanța slaba a președintelui american Joe Biden in dezbaterea electorala cu fostul președinte Donald Trump i-a facut pe unii democrați sa-și puna problema nominalizarii unui alt candidat in cursa pentru Casa Alba. O lista cu posibile nume a aparut deja, relateaza New York Times. Politicianul cu cele mai mari șanse pare a fi Gavin Newsom, guvernatorul Californiei. Pentru schimbarea candidatului ar fi nevoie, cel mai probabil, ca Biden sa iasa din cursa, ceea ce președintele nu intenționeaza sa faca, potrivit echipei sale de campanie. Iar riscurile sunt reale. Unii… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

