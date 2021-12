Expertii americani in sanatate i-au avertizat pe americani sa se pregateasca pentru perturbari grave in saptamanile urmatoare, deoarece valul in crestere al cazurilor de Covid-19, din cauza variantei Omicron, pune in pericol activitatea spitalelor, scolilor si altor sectoare cu impact asupra vietii lor de zi cu zi, transmite Reuters. Avertismentul a venit pe fondul numarului record de cazuri de Covid-19 din SUA, in timp ce oficialii federali au emis mai multe avertismente de calatorie si se pregatesc sa autorizeze saptamana viitoare vaccinuri de rapel pentru copiii cu varsta cuprinsa intre 12…