America se confruntă cu complicate opţiuni strategice Cei care isi imagineaza ca Razboiul Rece poate fi evitat nu realizeaza amploarea turbulentelor geopolitice cu care ne confruntamsi faptul ca acesta este deja in curs. „Razboiul Rece nu s-a incheiat de fapt niciodata", scrie in Foreign Affairs istoricul Stephen Kotkin, de la Universitatea Princeton, un remarcabil biograf al lui Stalin. Iar cei care sustin acest lucru „reduc conflictul la perioada existentei Uniunii Sovietice". In opinia sa aceasta convingere gresita a dus la o serie de decizii fatidice ale Washingtonului in cele trei decenii scurse de la acel moment. In opinia sa, plecand de la… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

