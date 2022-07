Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ar utiliza forța militara impotriva Iranului doar in ultima instanța, pentru a evita ca acest stat sa obțina arme nucleare. Asta reiese din spusele liderului de la Washington. Intr-un interviu acordat postului israelian Channel 12, Biden a spus ca SUA ar fi dispuse sa ia masuri militare…

- Statele Unite vor utiliza forta militara impotriva Iranului doar "in ultima instanta", pentru a evita dotarea cu arme nucleare, a afirmat presedintele Joseph Biden intr-un interviu acordat postului israelian Channel 12.

- Statele Unite ale Americii, India, Japonia si Australia se opun oricarei „schimbari a statu-quo-ului prin forta”, in special in regiunea Asia-Pacific, a declarat marti premierul japonez Fumio Kishida, la sfarsitul unei reuniuni la Tokyo a asa-numitei aliantei Quad, din care fac parte cele patru tari.

- Presedintele american Joe Biden a afirmat luni, la Tokyo, ca ar fi dispus sa foloseasca forta pentru a apara Taiwanul, o declaratie survenita intr-o serie de comentarii critice la adresa Chinei, insa un oficial al Casei Albe a precizat ca remarca nu reprezinta o schimbare in

- Recunosc, nu ma pricep la tancuri. La niciun fel de armament. N-am facut meditații și nu m-am dus pe la cei mai pricepuți ca sa iau notițe despre acestea. Dar serios ca nu ma gandeam ca niște tancuri pot sa fie reparate cu piese de la frigidere, mașini de spalat și chiar de la televizoare! Și, totuși,…

- Generalul Valeri Gherasimov, șeful Statului Major al armatei ruse, a fost saptamana trecuta in Ucraina, in regiunile estice ale țarii, pentru a supraveghea in mod direct operațiunile de pe front, potrivit unui inalt oficial american din domeniul apararii, citat de CNN. „Știm ca a fost in Donbas timp…

- Israelul, Germania, Statele Unite, Franța și Bulgaria iși sfatuiesc cetațenii sa paraseasca Transnistria sau Republica Moldova cat mai repede. Recomandarea a fost data dupa incidentele din ultimele zile. Si dupa ce a aparut zvonul ca Tiraspolul a decretat mobilizarea generala. Informația a fost insa…

- Explozii in orașelul Maiak, raionul Grigoriopol, din stanga Nistrului. Ținta ar fi fost doua antene de radiotelecomunicații, construite in anii `60. Informația este confirmata de așa-zisul minister de interne de la Tiraspol, transmite tv8.md. Deflagrația s-a produs in jurul orei 07.05. Pe mai multe…