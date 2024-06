Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a implinit vineri 78 de ani, o aniversare care le va reaminti alegatorilor ca cei doi reprezentanti ai principalelor partide care candideaza in acest an la presedintia SUA sunt cei mai in varsta candidati care au incercat vreodata sa obtina aceasta functie, relateaza Reuters si AFP.

- Donald Trump a postat sambata seara, pentru a-si lansa noul cont, o inregistrare video de 13 secunde in care apare salutand fanii la un meci UFC, la Newark, in New Jersey: "Este o onoare pentru mine", ii spune el lui Dan White, presedintele UFC, ales sa anunte sosirea lui Donald Trump pe TikTok, informeaza…

- Joe Biden și Donald Trump au confirmat participarea la doua dezbateri prezidențiale televizate, care vor avea loc in lunile iunie și septembrie, oferind o platforma pentru confruntari politice de prim rang ce ar putea influența semnificativ cursa pentru Casa Alba.

- Donald Trump le-a declarat consilierilor sai de campanie ca, in cazul in care va fi ales din nou președinte al SUA, intentioneaza sa trimita aceste forte „cu sau fara sprijinul guvernului mexican" pentru a-i asasina traficanti de droguri, relateaza revista americana Rolling Stone, citata de EFE și Agerpres.Potrivit…

- Joe Biden vizibil galvanizat de primirea entuziasta la un eveniment de campanie, miercuri, l-a ironizat pe rivalul sau Donald Trump si parul acestuia, amintind o declaratie aiuritoare a republicanului din timpul pandemiei covid-19, relateaza AFP, informeaza News.ro.

- La scurt timp dupa ce Teheranul si-a lansat atacul in weekend, ca razbunare pentru presupul atac al Israelului de 1 aprilie asupra consulatului iranian din Damasc, liderii republicani din Camera Reprezentantilor l-au acuzat pe presedintele Joe Biden ca nu a reusit sa aplice masurile existente si au…

- Fostul lider de la Casa Alba și actual candidat republican a transmis un mesaj susținatorilor sai cu ocazia unei strangeri de fonduri. "Imi suspend campania": Donald Trump a creat luni o surpriza trimitand acest mesaj sustinatorilor sai, o gluma de 1 aprilie, care avea de fapt scopul de a strange noi…