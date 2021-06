Stiri pe aceeasi tema

- Printre diferitele provocari pentru care NATO ar trebui sa fie pregatita, Stoltenberg a amintit de Rusia, care - spune el - are "o atitudine agresiva fata de vecinii sai", si China, care investeste masiv in noi capacitati militare, relateaza Agerpres .\"\"O Alianta Nord-Atlantica puternica este buna…

- Turneul in Europa pe care il incepe miercuri presedintele american Joe Biden trimite semnalul ca multilateralismul a supravietuit epocii Trump si pregateste scena pentru cooperare transatlantica in abordarea actualelor provocari, de la China si Rusia pana la schimbarile climatice, a afirmat presedintele…

- Regina Elizabeth a Marii Britanii îi va primi, la reședința sa de la Castelul Windsor, pe președintele american Joe Biden și prima doamna Jill Biden, întâlnirea fiind programata pentru 13 iunie, chiar înaintea summitului pe care liderul de la Casa Alba îl va avea cu omologul…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte in scurt timp nominalizarea de noi ambasadori, transmite Reuters, care citeaza New York Times. Potrivit New York Times, fostul ambasador in Romania Mark Gitenstein este avut in vedere pentru a reprezenta SUA la Uniunea Europeana. Doua surse…

- Presedintele american Joe Biden urmeaza sa anunte in scurt timp nominalizarea de noi ambasadori, transmite Reuters, care citeaza New York Times. Potrivit New York Times, fostul ambasador in Romania Mark Gitenstein este avut in vedere pentru a reprezenta SUA la Uniunea Europeana. Doua surse…

- Un summit UE-SUA la care vor participa presedintele Consiliului European, cel al Comisiei Europene si Joe Biden va avea loc la jumatatea lui iunie, la Bruxelles, cu prilejul vizitei in Europa a presedintelui american, au anuntat separat cele doua parti vineri, relateaza AFP. Presedintele american…

- Rusia a anuntat luni ca este in contact la nivel inalt cu Statele Unite in legatura cu tensiunile din Ucraina si a respins temerile legate de prezenta sporita in regiune a trupelor rusesti, angajandu-se in acelasi timp sa raspunda noilor sanctiuni ucrainene, transmite Reuters potrivit Agerpres.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a stiut si probabil a coordonat un efort al Rusiei de manipulare a campaniei prezidentiale americane din 2020, in favoarea fostului presedinte Donald Trump, cu acuzatii ”inselatoare sau lipsite de fundament” impotriva contracandidatului acestuia, Joe Biden, afirma un…