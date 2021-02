Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 17 feb – Sputnik, Galia Ibraghimova. Din momentul alegerii lui Joe Biden ca președinte al Statelor Unite, planurile s-au extins: se dorește includerea Ucrainei, Crimeii și regiunii Marii Negre in noua strategie. Un alt obiectiv important este declanșarea unui conflict intre Rusia și Turcia.…

- Presedintele american, Joe Biden, va participa pe 19 februarie de la distanta la Conferinta de Securitate de la Munchen, au anuntat joi pe Twitter organizatorii acestui eveniment anual, noteaza dpa si AFP. "Suntem incantati si onorati sa anuntam ca Joe Biden va reveni virtual pe scena…

- Presedintele ales Joe Biden a afirmat, luni, ca multe agentii de securitate din America au fost ”golite” in privinta personalului, capacitatiii si a moralitatii, in timpul presedintiei lui Donald Trump, si ca lipsa de informatii din partea actualei administratii catre echipa de tranzitie este ”iresponsabila”,…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, are in vedere numirea lui Tom Donilon, fost diplomat si consilier pentru securitate nationala al fostului presedinte Barack Obama, in functia de director al CIA, informeaza joi Reuters, citand o sursa familiarizata cu acest subiect. Pozitia…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, si-a prezentat marti echipa diplomatica si de securitate nationala, precum si viziunea unei politici externe bazate pe asumarea de catre Statele Unite a unui rol de lider si de intarire a aliantelor in regiunea Asia-Pacific, transmite Reuters. 'Este o echipa…