- Turneul in Europa pe care il incepe miercuri presedintele american Joe Biden trimite semnalul ca multilateralismul a supravietuit epocii Trump si pregateste scena pentru cooperare transatlantica in abordarea actualelor provocari, de la China si Rusia pana la schimbarile climatice, a afirmat presedintele…

- Printre diferitele provocari pentru care NATO ar trebui sa fie pregatita, Stoltenberg a amintit de Rusia, care - spune el - are "o atitudine agresiva fata de vecinii sai", si China, care investeste masiv in noi capacitati militare, relateaza Agerpres .\"\"O Alianta Nord-Atlantica puternica este buna…

- Statele Unite se vor pozitiona de partea aliatilor lor europeni in ceea ce priveste Rusia, a promis presedintele american Joe Biden inaintea primului sau summit cu omologul rus Vladimir Putin, transmit AFP si EFE. Intr-un articol de opinie publicat sambata in The Washington Post, presedintele american…

- Presedintele american Joe Biden il va primi luni, 7 iunie, pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru a pregati summitul liderilor Aliantei Nord-Atlantice care va avea loc saptamana viitoare si a-si coordona abordarile cu privire la Rusia si China, transmite sambata EFE. Purtatoarea de…

- Presedintele Consiliului European, Charles Michel, si presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, vor avea o intrevedere cu presedintele Statelor Unite, Joe Biden, in iunie, la Bruxelles. “Am placerea de a anunta impreuna cu Ursula von der Leyen un summit UE-SUA cu presedintele american, Joe…

- Un summit UE-SUA la care vor participa presedintele Consiliului European, cel al Comisiei Europene si Joe Biden va avea loc la jumatatea lui iunie, la Bruxelles, cu prilejul vizitei in Europa a presedintelui american, au anuntat separat cele doua parti vineri, relateaza AFP. Presedintele american…