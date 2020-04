America pune tunurile pe OMS Secretarul de stat Mike Pompeo a avertizat ca este posibil ca SUA sa nu mai reia vreodata finantarea OMS si chiar sa lucreze la crearea unei alternative la organismul ONU. Un mesaj care a ridicat mingea la fileu democraților care il acuza pe Trump, ca transforma OMS-ul intr-un tap ispasitor pentru a distrage atentia opiniei […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

