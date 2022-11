Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte Donald Trump, care cocheteaza cu ideea candidaturii pentru un nou mandat de presedinte al Statelor Unite, a promis luni seara ca va face un anunt foarte important saptamana viitoare, informeaza marti AFP.

- Donald Trump nu a renunțat la gandul de a reveni in politica mare, la doi ani dupa ce a pierdut alegerile prezidențiale in fața lui Joe Biden. El s-a implicat total in campania pentru alegerile de la mijlocul mandatului, punandu-și in joc reputatia de kingmaker, care poate promova și impune candidați…

- Alegerile de la jumatatea mandatului, care incep marți in SUA și care vor desemna congresmenii din Washington, vor fi un scrutin-test pentru Joe Biden. Catalizați de o noua eventuala candidatura a lui Donald Trump la Casa Alba, republicanii par siguri pe victorie. Alegerile „midterms” vor arata daca…

- Planurile pentru o potențiala lansare a campaniei electorale au inceput sa se accelereze in ultimele saptamani cand fostul președinte și consilierii sai au semnalat ca un anunț este iminent, iar aliații sai au inceput in liniște sa pregateasca bazele pentru o operațiune agresiva pe teren, conform unor…

- Fostul presedinte american Donald Trump i-a raspuns lui Joe Biden, dupa ce succesorul sau la președinția SUA a lansat critici dure la adresa lui și a republicanilor in urma cu doua zile. Aceasta a fost prima aparitie publica a lui Trump dupa perchezitionarea resedintei sale de catre FBI, in august.…

- Fostul președinte american, Donald Trump, l-a numit pe succesorul sau in funcție, actualul președinte, Joe Biden, „dușmanul statului”, intr-un discurs susținut in fața susținatorilor sai la un eveniment de campanie in statul Pennsylvania, relateaza BBC.