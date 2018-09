America lui Trump, America lui John McCain

Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul american Christopher Murphy afirma ca scrisoarea avocatului Rudy Giuliani, "purtator de cuvant al lui (Donald) Trump", contrazice poziția Departamentului de Stat al SUA privind situația corupției din Romania, subliniind ca avocatul a fost platit pentru acest lucru.Citește și: Procurorii…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, presedinte al Senatului, a declarat miercuri, in statiunea Mamaia, ca ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, face o greseala impardonabila pentru un ambasador, si anume ca se implica personal in jocurile politice din America. "Problema este urmatoarea,…

- Liviu Dragnea a criticat declaratia ambasadorului Romaniei in SUA, George Maior, despre mesajul lui Rudolph Giuliani, pe care l-a caracterizat ca fiind un personaj "spumos" iar scrisoarea considera ca reprezinta "expresia unui lobby initiat de anumite forte care sunt interesate de apararea unor personaje…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, spune ca a primit si el scrisoare semnata de Rudolph Giuliani, care a ajuns si la presedintele Klaus Iohannis. Dragnea sustine ca avocatul lui Trump “pune degetul pe rana” si ca odata cu aceasta scrisoare “Occidentul va privi cu mai multa atenție la abuzurile…

- Dupa sezonul de exceptie in tricoul lui Liverpool, in care a fost finalist al Ligii Campionilor cu Liverpool si titular in mare parte a sezonului recent incheiat, tanarul Trent Alexander-Arnold a prins lotul Angliei pentru Campionatul Mondial din Rusia, la doar 19 ani. Fundasul…

- Lazio este aproape sa oficializeze primul transfer al pauzei de vara. Riza Durmisi, fundasul lui Real Betis, poate semna cu echipa din Roma in perioada imediat urmatoare. Lazio si Real Betis ar fi ajuns la un acord pentru transferul lui Durmisi. Potrivit Marca, suma de transfer s-ar ridica…