America lui Joe Biden va continua războiul cu China început de Donald Trump Departamentul a emis deja in ultimele zile ale administratiei Trump o decizie finala interimara, pentru a raspunde ingrijorarilor existente in lantul de aprovizionare din sectorul tehnologiei comunicatiilor si informatiei, afirmind ca aceasta va intra in vigoare dupa o perioada de consultari publice pe parcursul a 60 de zile. Un purtator de cuvant al Departamentului pentru Comert a declarat, vineri, ca institutia va continua sa accepte comentarii publice referitoare la regula pana pe 22 martie, cand va intra in vigoare. Sporurile salariale ale bugetarilor romani ajung in studiul Bancii Mondiale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

