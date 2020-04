Stiri pe aceeasi tema

- Peste 966.739 cazuri de contaminare au fost diagnosticate oficial in 187 de tari si teritorii de la inceputul epidemiei. Acest numar nu reflecta totusi decat partial realitatea, un mare numar de tari nemaitestandu-i decat pe purtatorii de virus care necesita internare spitaliceasca. Cel putin 202.941…

- America Latina si Caraibe au trecut miercuri pragul de 20.000 de cazuri declarate de Covid-19, potrivit unui bilant stabilit de AFP pe baza informatiilor furnizate de guverne si de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Crește bilanțul morților…

- Vineri, America Latina a raportat 10.056 de cazuri de Covid-19, potrivit unui bilanț realizat de AFP. Bilantul a fost facut pornind de la datele oficiale furnizate de catre guverne si Organizatia Mondiala a Sanatatii, potrivit hotnews.ro. Numarul morților s-a ridicat la 181. Țarile afectate sunt Brazilia…

- De la inceputul epidemiei au fost inregistrate peste 168.250 de cazuri de infectare in 142 de tari si teritorii. Totusi, acest numar de cazuri diagnosticate reflecta realitatea intr-o maniera imperfecta deoarece tarile au politici si criterii de testare mai mult sau mai putin restrictive, noteaza…

- Aproape 10.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus s-au inregistrat in ultimele 24 de ore in intreaga lume, cu un total de 142.539 de cazuri confirmate, a anuntat sambata Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), conform EFE preluat de agerpres. Dintre cele 9.769 de cazuri noi, aproape 7.000…

- De la inceputul epidemiei au fost inregistrate peste 131.460 de cazuri de infectare in 116 de tari si teritorii. Totusi, acest numar de cazuri diagnosticate nu reflecta realitatea deoarece tarile au politici de testare mai mult sau mai putin restrictive.De la bilantul realizat in ajun la ora 17:00 GMT,…

- Epidemia de Covid-19 este o ”pandemie”, a anuntat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii. Focarul global de coronavirus a ajuns acum la nivelul unei pandemii globale, a declarat directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii, Tedros Adhanom Ghebreyesus. „OMS a evaluat acest focar 24 de ore din 24 si…

- Miercuri dimineata, Ministerul francez al Sanatatii a anuntat trei noi cazuri de infectare. Dintre acestea, un barbat in varsta de 60 de ani - care se afla in stare grava - a murit la Paris. Un al doilea pacient recent testat pozitiv, in varsta de 55 de ani, se afla internat in Amiens si este in stare…