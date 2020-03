America Latină, puțin afectată de coronavirus, se confruntă cu cea mai grea epidemie de dengue din istoria sa Exista câteva zeci de cazuri Covid-19. Prevalența febrei dengue, care afecteaza aproape 570.000 de sud-americani, alarmeaza OMS. În timp ce autoritațile medicale din diferite țari din America Latina emiteau primele alerte cu privire la coronavirus, cu aproximativ patruzeci de cazuri depistate pe tot subcontinentul, acesta se confrunta cu un alt tip de epidemie, mult mai alarmant: cel al febrei dengue, potrivit Le Monde, citat de Rador.



Conform Organizației Panamericane pentru Sanatate (OPS), de la începutul anului pâna pe 6 martie, 569.400 de persoane au fost afectate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Victima, originara din Buenos Aires, avea "antecedente de diabet, hipertensiune, bronsita cronica si insuficienta renala", potrivit unui comunicat al ministerului, confirmand informatiile din presa. Barbatul, a carui identitate nu a fost dezvaluita, a fost spitalizat dupa ce a fost consultat…

- Chiar daca omenirea reduce drastic emisiile de gaze cu efect de sera responsabile de incalzirea climatica, peste o treime din litoralul nisipos este amenintat, potrivit acestui studiu, transmite Agerpres. Disparitia acestuia va avea consecinte in ceea ce priveste activitatile turistice, dar…

- Companiile din Uniunea Europeana, inclusiv Romania, vor putea aplica un regim tarifar preferential in comertul bilateral cu inca cinci tari in viitorul apropiat. In prezent, UE are incheiate acorduri de liber schimb cu peste o suta de tari si teritorii speciale. Anul trecut au intrat in vigoare…

- Primul caz de infecție cu coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din landul Bavaria, relateaza Deutsche Welle.Germania este a doua țara europeana, dupa Franța, in care sunt depistate cazuri de infecție cu noul coronavirus. Pacientul diagnosticat cu infecția pulmonara in raionul Starnberg,…

- Presedintele SUA a semnat vineri o proclamatie prin care stabbileste tarife suplimentare de 25% pentru produsele derivate din otel si de 10% pentru produsele derivate din aluminiu, unele tari, precum Brazilia si Mexic, fiind exceptate, relateaza Reuters, citata de news.ro.Argentina, Australia,…

- Sase turisti straini au fost arestati in Peru pentru ca au intrat in zone interzise din Machu Picchu si au provocat daune in Templul Soarelui, care face parte din faimosul sit arheologic incas, a declarat luni politia locala, relateaza AFP, titrat de Agerpres. Turistii, patru barbati si doua femei din…

- Penguin Random House a cumparat drepturile de publicare ale volumului "Testamentul lui Abraham" dupa ce a fost achizitionat si de editura infiintata de Umberto Eco si Elisabeta Sgarbi, La Nave di Teseo. Cartea va avea, in afara editiei din Spania, mai multe tiraje independente in tari din America de…

- Activitatea apicultorilor romani se finalizeaza cu producerea, in general, a unor produse apicole și, in special, a unor cantitați de miere. Pentru a-și asigura subzistența și venituri pentru desfașurarea viitoarelor activitați apicole sau de alta natura, apicultorii trebuie sa vanda aceste produse…