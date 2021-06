Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a adoptat in premiera Bitcoin ca mijloc legal de plata, El Salvador se confrunta cu prima consecinta problematica a deciziei: Fondul Monetar International ar putea refuza sa acorde statului din America Centrala un nou imprumut, dupa ce organizatia internationala a avertizat ca exista riscuri…

- El Salvador recunoaște oficial bitcoin (BTC, + 4,55%) ca mijloc legal de plata. Legislativul a votat miercuri devreme, cu o supermajoritate in favoarea propunerii președintelui Nayib Bukele pentru ca națiunea latino-americana sa adopte bitcoin. Șaizeci și doi de membri ai legislativului au votat in…

- Donald Trump, fostul președinte american, a declarat pentru Fox Business ca criptomoneda Bitcoin este „o inșelatorie” care afecteaza valoarea dolarului american. „Bitcoin, pare pur si simplu o inșelatorie. Nu-mi place pentru ca e o alta moneda in competiție cu dolarul”, a spus Trump, care…

- Relativa rezilienta de care a dat dovada Ether in luna mai a reiterat teoriile conform carora a doua cea mai valoroasa criptomoneda din lume ar putea depasi intr-o buna zi Bitcoin in ceea ce priveste valoarea de piata, noteaza Bloomberg, citat de Ziarul Financiar. In prezent, Bitcoin este…

- Bitcoin s-a depreciat cu 20% intr-o saptamana - iar 400 de miliarde de dolari au ”disarut” de pe piata, evaluata in prezent la un pic peste 2.000 de miliarde de dolari - si-i determina pe unii investitori sa se intrebe daca febra cumpararii criptomonedei, care dura de peste sase luni, nu cumva a…

- Elon Musk a anunțat pe Twitter ca Tesla nu va mai accepta plata in Bitcoin pentru automobile. El și-a motivat decizia prin faptul ca "mineritul de Bitcoin afecteaza mediul inconjurator". Piața criptomonedelor a pierdut 365 de miliarde de dolari dupa acest anunț.

- Cofondatorul Microsoft și fostul CEO Bill Gates „pariaza pe prabușirea totala” a Bitcoin, cred analiștii, in timp ce criptomoneda a scazut cu 20% in ultima luna. Scaderea valorii Bitcoin a venit dupa un record record de peste 64.000 de dolari pe 14 aprilie, dupa debutul pe piața bursiera a celui mai…

- invazia monedelor virtuale, luate din ce in ce mai in serios de investitori majori, precum Tesla. Ca urmare, capitalizarea de piata a criptomonedelor a trecut recent de 2.000 de miliarde de dolari și este in urcare, grație aprecierii in principal a monedei Bitcoin. D Saptamana trecuta, valoarea de piata…