America îngroapă securea războiului cu Huawei? Se pare ca da: oficialii americani au aprobat cereri de licența in valoare de sute de milioane de dolari pentru ca Huawei sa cumpere cipuri pentru afacerea sa in creștere cu componente auto. Huawei, cel mai mare producator de echipamente de telecomunicații din lume, a fost afectat de restricțiile comerciale impuse de administrația Trump asupra […] The post America ingroapa securea razboiului cu Huawei? first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

